Популярна українська співачка Наталка Карпа разом із 1-річною донькою Златою відправилася кататися на санках. Знаменитість зробила декілька кадрів під час таких зимових розваг.

Новорічно-різдвяні свята Наталка Карпа проводить у колі сім'ї. Вона відправилася до родини у Львів, де відсвяткувала Святвечір, Різдво і насолоджується зимовими канікулами. На особистій сторінці в інстаграму вона показала, як розважається з маленькою донькою.

Дивіться також Наталка Карпа показала фото з першого дня народження донечки: яскраві світлини

Наталка Карпа з донькою на санках

Знаменитість вирішила не втрачати нагоди й поки на вулиці справжня зима, влаштувала активний відпочинок. Звісно, що не забула про донечку Злату, яка також із захопленням спостерігала за такою погодою та раділа білосніжному снігу.

У дописі Наталка наголосила, що поки на вулиці сніг та мороз, світить сонечко, просто гріх сидіти вдома. Тому вона з донечкою відправилася кататися на санках, обоє отримали неймовірне задоволення.

Дідусь завантажив в багажник санки, неподалік Львова відкрили тюбінг, настрій мега шалений, тому радіємо. Не втрачайте можливості, насолоджуйтесь цією зимою, адже прогноз погоди показує, що така розкіш лише на кілька днів!

– написала в публікації Наталка.

Виконавиця сфотографувалася, тримаючи доньку на руках. Карпа щиро усміхалася та справді отримувала неабияке задоволення від чудового зимового дня.



Зимові розваги Наталки Карпи з донькою / Фото з інстаграму Наталки Карпи



Зимові розваги Наталки Карпи з донькою / Фото з інстаграму Наталки Карпи