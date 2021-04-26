Наталка Карпа зізналась, чому відпочивала в Єгипті з донькою без чоловіка

Відома українська співачка Наталка Карпа більше як місяць була у відпустці у Єгипті разом з донькою Златою без чоловіка. Вона розповіла, що через карантинні обмеження вирішила продовжити відпочинок, а згодом в її чоловіка виявили коронавірус.

Українська артистка Наталка Карпа для відпочинку з 1,5-річною донькою обрала місто Шарм-ель-Шейх. Спочатку зірка просто вирушила в Єгипет на невелику відпустку, але згодом була вимушена продовжити її.

До слова Анастасія Приходько оголосила стать та ім'я третьої дитини

Наталка Карпа про відпочинок без чоловіка

Співачка пояснила, що такий довгий відпочинок був зумовлений спочатку локдауном. Адже вона відправилась до Єгипту ще до того, як в Україні ввели жорсткий карантин.

Згодом чоловік Наталки Карпи Євген Тєрєхов підхопив коронавірус. Тому він сам зініціював продовження відпустки дружини та донечки, щоб не заразити близьких.

Пролонгували знову відпочинок, тому що у татуся позитивний тест на COVID-19. Він сказав: "Я не хочу, щоб ви ризикували і прилітали сюди. Або я тоді до лікарні, або ви сидіть, це буде кращий варіант",

– розповіла артистка.

Наталка Карпа додала, що мріє ще про двох дітей. Однак зараз на заваді здійснення планів стоїть питання помешкання.

"Квартира, де ми зараз мешкаємо, вже не така велика, як була для мене одної. І це більше вже питання до татуся, тому що я сказала: "Другу та третю дитину я народжу тоді, коли буде маленький будиночок", – поділилась співачка.

Наталка Карпа про відпочинок у Єгипті: дивіться відео онлайн

Зазначимо, що сама Наталка Карпа вже перехворіла на коронавірус у грудні минулого року. Та щоб убезпечити донечку, зірка вирішила побути у теплих краях довше. Сам Євген наголошував, що варто берегти близьких та людей навколо себе. Він захворів наприкінці березня.