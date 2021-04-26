Украинская певица Наталка Карпа для отдыха с 1,5-летней дочерью выбрала город Шарм-эль-Шейх. Сначала звезда просто отправилась в Египет на небольшой отпуск, но впоследствии была вынуждена продлить его.

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Наталка Карпа об отдыхе без мужа

Певица пояснила, что такой долгий отдых был предопределен изначально локдауном. Ведь она отправилась в Египет еще до того, как в Украине ввели жесткий карантин.

Впоследствии, муж Натальи Карпы Евгений Терехов подхватил коронавирус. Поэтому он сам инициировал продолжение отпуска жены и дочери, чтобы не заразить близких.

Пролонгировали снова отдых, потому что у папы положительный тест на COVID-19. Он сказал: "Я не хочу, чтобы вы рисковали и прилетали сюда. Или я тогда в больницу, или вы сидите, это будет лучший вариант",

– рассказала артистка.

Наталья Карпа добавила, что мечтает еще о двух детях. Однако сейчас на пути осуществления планов стоит вопрос помещения.

"Квартира, где мы сейчас живем, уже не такая большая, как была для меня одной. И это больше уже вопрос к папе, потому что я сказала: "второго и третьего ребенка я рожу тогда, когда будет маленький домик", – поделилась певица.

Наталья Карпа об отдыхе в Египте: смотрите видео онлайн

Отметим, что сама Наталья Карпа уже переболела коронавирусом в декабре прошлого года. Но чтобы обезопасить дочь, звезда решила побыть в теплых краях подольше. Сам Евгений подчеркивал, что стоит беречь близких и людей вокруг себя. Он заболел в конце марта.