Чоловік відомої української співачки Наталки Карпи Євген Тєрєхов захворів на коронавірус. Артистка зараз відпочиває в Єгипті, тому поки що не хоче повертатися додому, щоб не заразитися.

Герой АТО та чоловік української артистки Наталки Карпи Євген Тєрєхов підхопив коронавірус. Про це повідомила знаменитість на своїй сторінці.

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Чоловік Наталки Карпи хворий на коронавірус

Зараз українська знаменитість відпочиває в Єгипті разом з донечкою. Наталка Карпа повідомила, що саме хотіла повертатися додому в обійми коханого чоловіка, як він захворів на коронавірус. Тому, ймовірно, вона продовжить свій відпочинок.

"Ото, Єгипет нас вхопив, і не відпускає… Перша причина продовжити нашу відпустку була погана погода і локдаун, мовляв, для чого їхати в холоднечу, де все закрито… Тепер, наче вже зібрались, і на тобі. У татуся COVID-19. Продовжуємо наші канікули, бо куди летіти? Найбільше не люблю хвилювання на відстані... Тому в цьому світі все стоїть на шальках терезів", – написала Наталка Карпа.

Новиною про хворобу поділився й сам Євгеній Тєрєхов на особистій сторінці. Він тільки розповів, що 28 березня було важко, натомість наступного дня стало набагато краще. Також чоловік наголосив, що варто берегти близьких та дітей.

Від початку пандемії – я завжди був на роботі, завжди приходив на допомогу до тих, хто потребував цього… Але, на жаль, коронавірус прийшов і до мене. Новий штам COVID-19 вносить свої корективи в наше життя…

– написав чоловік Карпи.

Варто зазначити, що Наталка Карпа вже перехворіла на коронавірус у грудні 2020 року. Тоді вона перенесла хворобу легко, симптомом була відсутність смаку.