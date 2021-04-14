Українська співачка Наталка Карпа разом із донькою вже тривалий час відпочиває в Єгипті. Артистка ділиться не лише подробицями відпустки з маленькою дитиною, а й показує варіанти красивих пляжних образів. Зокрема, позувала у яскравій сукні лимонного кольору.

Виконавиця наважилася у час пандемії коронавірусу відправитися на відпочинок за кордон. Вона також не побоялася полетіти в іншу країну сама з маленькою донькою. Наталка Карпа відпочиває на морському узбережжі та ділиться атмосферними світлинами.

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Яскравий look Наталки Карпи

Виконавиця влаштувала вечірню фотосесію на пляжі. Вона постала перед камерою босоніж у довгій сукні лимонного кольору. Вбрання мало довгі рукави та спокусливе декольте, яке підкреслило пишний бюст знаменитості.

Серед аксесуарів пляжний аутфіт Карпи доповнювала лаконічна підвіска та довгі сережки. Волосся Наталка вклала у легкі локони та забрала набік, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах, які виділила за допомогою чорного олівця, та матовою помадою нюдового кольору на губах.



Наталка Карпа у лимонній сукні в Єгипті / Фото з інстаграму Наталки Карпи



Наталка Карпа у лимонній сукні в Єгипті / Фото з інстаграму Наталки Карпи