Ірина Федишин підкорила весняним образом у вишуканому пальті: фото
Популярна українська співачка Ірина Федишин вкотре підкорила вишуканим аутфітом. Вона оприлюднила селфі, де постала перед камерою у стильному весняному пальті та зачарувала бездоганним зовнішнім виглядом.
Джерело:інстаграм Ірини Федишин
Артистка часто ділиться з багатотисячною аудиторією підписників цікавими кадрами з особистого та творчого життя. Зокрема, приділяє увагу світлинам, де показує look of the day.
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Весняний образ Ірини Федишин
Одну з фотографій, яку зірка днями поширила в мережі, вона, ймовірно, зробила в парку. Ірина опублікувала красиве селфі, де постала перед камерою в темно-синій кофті з високою горловиною та вишуканому пальті ніжно-рожевого кольору з принтом в сірі смуги.
Волосся Федишин зібрала у хвіст ззаду, залишила лише декілька пасм, які спадали на обличчя. Також привертає увагу її макіяж: коричневі тіні на повіках і рожева матова помада на губах. Знаменитість довершила весняний аутфіт великими сережками-кільцями.
Весняний look Ірини Федишин / Фото з інстаграму Ірини Федишин
У коментарях прихильники виконавиці залишають на її адресу багато приємних слів.
- "Красуня!"
- "Ви щира, весела, життєрадісна. Є прикладом сучасної мами, коханої дружини та творчої особистості!"
- "Королева! Обожнюю вас!"
- "Ви найкраща!"
- "Іринко, ви неперевершена!"
- "Ти просто чудова! Дуже приємно усміхаєшся на цій світлині!"
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