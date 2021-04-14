Наталка Карпа очаровала ярким образом в лимонной платья: фото из Египта
Украинская певица Наталка Карпа вместе с дочкой уже длительное время отдыхает в Египте. Артистка делится не только подробностями отпуска с маленьким ребенком, но и показывает варианты красивых пляжных образов. В частности, позировала в ярком платье лимонного цвета.
Источник:инстаграм Наталки Карпы
Исполнительница решилась в пандемию коронавируса отправиться на отдых за границу. Она также не побоялась улететь в другую страну сама с маленькой дочкой. Наталка Карпа отдыхает на морском побережье и делится атмосферными фотографии.
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Яркий look Наталки Карпы
Исполнительница устроила вечернюю фотосессию на пляже. Она предстала перед камерой босиком в длинном платье лимонного цвета. Наряд имел длинные рукава и соблазнительное декольте, которое подчеркнуло пышный бюст знаменитости.
Среди аксессуаров пляжный аутфит Карпы дополняла лаконичная подвеска и длинные серьги. Волосы Наталья уложила в легкие локоны и убрала в сторону, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах, которые выделила с помощью черного карандаша, и матовой помадой нюдового цвета на губах.
Наталка Карпа в лимонном платье в Египте / Фото из инстаграма Наталки Карпы
Наталка Карпа в лимонном платье в Египте / Фото из инстаграма Наталки Карпы
Наталка Карпа в лимонном платье в Египте / Фото из инстаграма Наталки Карпы
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