Украинская певица Наталка Карпа вместе с дочкой уже длительное время отдыхает в Египте. Артистка делится не только подробностями отпуска с маленьким ребенком, но и показывает варианты красивых пляжных образов. В частности, позировала в ярком платье лимонного цвета.

Исполнительница решилась в пандемию коронавируса отправиться на отдых за границу. Она также не побоялась улететь в другую страну сама с маленькой дочкой. Наталка Карпа отдыхает на морском побережье и делится атмосферными фотографии.

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Яркий look Наталки Карпы

Исполнительница устроила вечернюю фотосессию на пляже. Она предстала перед камерой босиком в длинном платье лимонного цвета. Наряд имел длинные рукава и соблазнительное декольте, которое подчеркнуло пышный бюст знаменитости.

Среди аксессуаров пляжный аутфит Карпы дополняла лаконичная подвеска и длинные серьги. Волосы Наталья уложила в легкие локоны и убрала в сторону, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах, которые выделила с помощью черного карандаша, и матовой помадой нюдового цвета на губах.



Наталка Карпа в лимонном платье в Египте / Фото из инстаграма Наталки Карпы



Наталка Карпа в лимонном платье в Египте / Фото из инстаграма Наталки Карпы