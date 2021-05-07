Наталка Карпа розповіла про випадок з дитинства, де відчула особливий зв'язок з матір'ю

Українська співачка Наталка Карпа, як і чимало інших знаменитостей, розповідає про історії з дитинства. Одна з таких у співачки пов'язана з мамою. Нею зірка вирішила поділитись незадовго до Дня матері в Україні, який відзначатимуть 9 травня.

Артистка зізналась, що днем раніше довго не могла заснути, згадуючи про дитинство. Один з випадків їй залишив особливий слід у серці. Якось вона не могла потрапити до будинку після школи, бо забула ключі, і пішла чекати на маму з роботи на автобусній зупинці.

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Хоч дівчинка тоді розуміла, що так рано мама ніколи не повертається додому, але їй серце підказувало, що треба почекати на маму. Справжнім здивуванням було для Наталки те, що мама справді приїхала набагато раніше додому, хоч цього і не було у планах.

"Тоді не було ні мобільних телефонів, ні можливості написати смс... Але між мамою та дитиною є невидимий зв'язок... Інтуїція настільки спрацювала, що навіть сумніву не було. Кілька хвилин очікування, і ось з тролейбуса під номером 13, який курсував з центру у напрямок Топольної, спускається мама! Які це були теплі обійми. Вона навіть не знала, що потрібна допомога, просто відчула це", – написала Наталка Карпа.

Вона додала, що в момент дорослішання та постійних буденних турбот, люди часто забувають про найважливіше.

Навчіться слухати своє серце і відчувати… Ця особлива інтуїція підкаже, чого потребують ваші найрідніші! Зателефонуйте, напишіть, приїдьте, привітайте найдорожчих своїх матусь! Вони варті цілого світу до ніг,

– підсумувала артистка.

Що відомо про дитинство Наталки Карпи?