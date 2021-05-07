Зворушливі слова вдячності Сергій Притула опублікував на своїй публічній фейсбук-сторінці. Він розповів, що мама завжди вболівала за нього та брата Василя, коли ті вчились у школі.

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Притула привітав маму з днем народження

"Ти засиджувалась до ночі зі мною і з братом, якщо щось не вдавалось з уроками. А потім тримала за нас кулачки на районних, обласних чи всеукраїнських олімпіадах. Бо, "що знаєш, те на плечах не носиш!". Ти підтримувала нас у творчих починаннях, а потім вдавала ніби не переживаєш у концертному залі між тисячі глядачів, коли я стояв на сцені. Бо, "не хочу, щоб ти ще через мене переживав, сконцентруйся на головному!"



Мама Валентина та Сергій і Василь Притули з дітьми / Фото "Нового каналу"

Зараз ти з валер'янкою спостерігаєш перед телевізором за моєю риторикою на якихось політичних ток-шоу, щоб я не був надто різкий. Бо, "сину, міра і місце!" – пригадав шкільні моменти Притула.

У підсумку Сергій подякував рідній матері за усе, що вона робила для них та заявив, що вони будуть "стелити цей світ до її ніг".

Дякую, що тобі ніколи не було байдуже! Ми усі тебе дуже-дуже любимо! І де буде змога, там будемо стелити цей світ до твоїх ніг! З Днем народження, Ма! Яке це щастя, що ти у нас є!!!

– додав ведучий.

На світлині, яку Сергій залишив також у мережі, можна побачити, що свій день народження мама Валентина святкує у Києві, у квартирі сина, а не в рідному Збаражі. На руках жінка тримає великий букет квітів, а також власноруч зроблену листівку зі словом "Бабусі", яку їй виготовили внуки.



Сергій Притула з мамою Валентиною / Фото з фейсбуку Сергія Притули

Реакція мами і шанувальників

Валентина Притула вже відповіла у мережі на привітання свого сина та подякувала за теплі слова.

Дякую, мої рідненькі, золоті, солодкі, найкращі у світі діти й онучата! Безмежно люблю вас, тішуся вами й дякую за ваші ангельські крила!

– написала жінка.

Прихильники Притули також приєднались до привітань та "засипали" жінку щирими словами: