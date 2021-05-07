Артистка призналась, что днем раньше долго не могла заснуть, вспоминая о детстве. Один из случаев ей оставил особый след в сердце. Как-то она не могла попасть в дом после школы, потому что забыла ключи, и пошла ждать маму с работы на автобусной остановке.

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Хоть тогда девочка понимала, что так рано мама никогда не возвращается домой, но ей сердце подсказывало, что надо подождать маму. Настоящим удивлением было для Наталки то, что мама действительно приехала гораздо раньше домой, хоть этого и не было в планах.

"Тогда не было ни мобильных телефонов, ни возможности написать смс... Но между мамой и ребенком есть невидимая связь... Интуиция настолько сработала, что даже сомнения не было. Несколько минут ожидания, и вот из троллейбуса под номером 13, который курсировал из центра в направление Топольной, спускается мама! Какие это были теплые объятия. Она даже не знала, что нужна помощь, просто почувствовала это", – написала Наталка Карпа.

Она добавила, что в момент взросления и постоянных будничных забот, люди часто забывают о самом важном.

Научитесь слушать свое сердце и чувствовать... Эта особая интуиция подскажет, в чем нуждаются ваши самые родные! Позвоните, напишите, приедьте, поздравьте самых дорогих своих мамочек! Они стоят целого мира к ногам,

– подытожила артистка.

Что известно о детстве Наталки Карпы?