Зайвий раз боюся питатися, – Наталка Карпа здивувала правдою про стосунки з чоловіком-військовим

Рік тому Наталка Карпа зізналася про проблеми в стосунках з чоловіком Євгеном Тереховим. Криза у них почалася після появи доньки Злати. У свіжому інтерв'ю співачка вперше за довгий час прокоментувала особисте життя.

У червні Наталка Карпа показала, як зворушливо її 2-річна донька Злата зустрілася з батьком-захисником. Відтоді побутувала думка, що вони з Євгеном Тереховим знову разом. Однак зірка здивувала правдою про стосунки з чоловіком – з початку повномасштабної війни вони не обговорюють особисте життя, усе досі на паузі.

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Наталка Карпа про стосунки з чоловіком-військовим

Почалася війна, і ми в певний момент якось заморозили наші стосунки. Він воїн, він захищає країну, це його обов'язок. Чесно, я його зайвий раз боюся питатися. Зізнаюся, що я просто подивилася одне з його останніх інтерв'ю, він сказав таку фразу: "У мене війна". Тому зайвий раз питати, які в нас стосунки зараз? Я не буду,

– пояснила Наталка Карпа.

"При всій своїй любові і щирості до всіх слухачів, глядачів, я не хочу зараз особисте виносити. Можливо, я це переварюю. Я хочу більше розповідати про свою роботу, про донечку, а на особисте наразі ставлю табу", – додала артистка.

Однак таки розповіла, що Євген постійно телефонує їм зі Златою, вони постійно на зв'язку. До слова, нещодавно він був в районі Бахмута, де тривають наступальні і штурмові бойові дії.

"Він телефонує, і я розумію, що чую в трубку, як йде "бух, бух". Я кажу: "Що це там таке?" Він каже: "Все нормально, я в навушниках, мені воно не заважає". Я розумію, що вони там звикли, але мені це дуже страшно", – пригадала співачка.

Наталка Карпа з чоловіком Євгеном Тереховим, донькою Златою і донькою чоловіка від першого шлюбу / Фото з інстаграму співачки