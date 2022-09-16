Зайвий раз боюся питатися, – Наталка Карпа здивувала правдою про стосунки з чоловіком-військовим
Джерело:"Не мамкай"
Рік тому Наталка Карпа зізналася про проблеми в стосунках з чоловіком Євгеном Тереховим. Криза у них почалася після появи доньки Злати. У свіжому інтерв'ю співачка вперше за довгий час прокоментувала особисте життя.
У червні Наталка Карпа показала, як зворушливо її 2-річна донька Злата зустрілася з батьком-захисником. Відтоді побутувала думка, що вони з Євгеном Тереховим знову разом. Однак зірка здивувала правдою про стосунки з чоловіком – з початку повномасштабної війни вони не обговорюють особисте життя, усе досі на паузі.
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Наталка Карпа про стосунки з чоловіком-військовим
Почалася війна, і ми в певний момент якось заморозили наші стосунки. Він воїн, він захищає країну, це його обов'язок. Чесно, я його зайвий раз боюся питатися. Зізнаюся, що я просто подивилася одне з його останніх інтерв'ю, він сказав таку фразу: "У мене війна". Тому зайвий раз питати, які в нас стосунки зараз? Я не буду,
– пояснила Наталка Карпа.
"При всій своїй любові і щирості до всіх слухачів, глядачів, я не хочу зараз особисте виносити. Можливо, я це переварюю. Я хочу більше розповідати про свою роботу, про донечку, а на особисте наразі ставлю табу", – додала артистка.
Однак таки розповіла, що Євген постійно телефонує їм зі Златою, вони постійно на зв'язку. До слова, нещодавно він був в районі Бахмута, де тривають наступальні і штурмові бойові дії.
"Він телефонує, і я розумію, що чую в трубку, як йде "бух, бух". Я кажу: "Що це там таке?" Він каже: "Все нормально, я в навушниках, мені воно не заважає". Я розумію, що вони там звикли, але мені це дуже страшно", – пригадала співачка.
Наталка Карпа з чоловіком Євгеном Тереховим, донькою Златою і донькою чоловіка від першого шлюбу / Фото з інстаграму співачки
- У листопаді 2021 року Наталка Карпа розповіла про кризу в стосунках з чоловіком, яка почалася після народження доньки Злати. З її появою у пари змінився поріг відповідальності, вони стали менше часу присвячувати одне одному.
- Подружжя було за крок до розриву, але розлучатися офіційно не стало. Вони нібито дали одне одному час, але почалося повномасштабне вторгнення, і Євген вирушив на фронт.
- У квітні Євген Терехов неоднозначно відповів на запитання, чи хоче бути разом з Наталкою Карпою: "Я по-своєму дякую Наталці за ту підтримку, яку отримую від неї. Наразі в мене війна".