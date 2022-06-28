Українська співачка Наталка Карпа опублікувала відео з чоловіком та донькою. Вони зустрілися після розлуки.

Дивіться також "Відчай дістався і мене": як Катя Осадча "розклеїлась" після трагедії в Кременчуку

Наталка Карпа показала зворушливе відео

Чоловік Наталки Карпи Євген Терехов сьогодні, 28 червня, святкує день народження. Напередодні він прийшов до доньки Злати у дитячий садок. Він зворушливо обійняв дівчинку та подарував їй іграшку.

В такі непрості дні просто необхідно підійти і обійняти, або просто знайти, хоча б відео, що дуже гріє. Євгене, повертайся, будь ласка, живим та уцілілим! Нехай Господь оберігає і благословляє! Многая літа,

– привітала чоловіка співачка.

Євген Терехов зустрівся з донькою: дивіться відео

Ролик зустрічі "Титанового Джексона" з донькою підкорив мережу. У коментарях захоплені фани діляться враженнями:

"Повертайтесь до своїх діток живими";

"Батьки і діти";

"До сліз";

"Вітаю, як це мило";

"Донечка дуже щаслива, щиро рада";

"Без сліз неможливо дивитися. Повертайтеся живими до своїх діточок";

"Як донечки люблять своїх татусів. Це якась особлива любов".

Євгену Терехову – 38

У свій день народження ветеран АТО написав допис, у якому поділився думками.

Протягом останніх років, на свій день народження, я збирав хлопців на парубоцькі посиденьки – мріяв в цьому році так само… Проте, доля спланувала інакше… зараз не до святкування,

– зізнався "Титановий Джексон".

"Я вдячний Богові, що дожив до 33-х… Я вдячний батькам за життя, за виховання і безмежну любов до неньки, яку вони плекали в нашій родині і передали мені. Я дякую Богові за чудових доньок і за можливість сьогодні стояти на захисті їх майбутнього. Дякую братам і сестрам, за підтримку і плече в непрості часи… Я кожного дня дякую Богові за наш сильний, сміливий і могутній духом народ, який, я впевнений – непереможний!".

Євген Терехов додав, що схожий день народження святкував 8 років тому й не хотів, щоб це повторилось. Але тепер всі українці знову об'єднались в боротьбі проти ворога.