Чоловік Наталки Карпи військовий. Коли в лютому всі говорили про можливе вторгнення, він відправив дружину та доньку до Львова, бо розумів, що росія наступатиме. Від тоді Наталка не поверталася додому.

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Наталка Карпа повернулася в Київ

Спочатку артистка жила в батьків, але через постійні повітряні тривоги поїхала з донькою за місто до сестри. До тепер Наталка і Злата жили там. Наразі Карпа повернулася до Києва без донечки. Схоже, що співачка планує вирішити всі справи і повертатися на Львівщину.

Вдома артистка прийняла ванну, насолодилася ароматною кавою. Всі ці місяці Наталка сумувала за рідною квартирою, тому насолоджувалася кожним моментом. Також прибрала в кімнаті Злати, перебрала її речі, тепер має розібратися зі всіма рахунками за комунальні послуги.

Однак співачка зауважує, що за час війни зрозуміла: дім там, де твоє серце, де рідні. Війна показала, що безглуздо прив'язуватися до матеріальних речей. Найважливіше – щоб поруч була сім'я.

Наталка Карпа в Києві / Скриншоти інстарам-сторіс співачки

Нагадаємо, подруга Наталки Карпи – Світлана Тарабарова також тривалий час жила на Заході України. Артистка разом з дітьми та чоловіком оселилася в Івано-Франківську, але вже давно наважилася повернутися додому. Зараз співачка перебуває у власному будинку під Києвом, але згодом доведеться покинути його. Світлана змушена продати дім через заборгованості по кредиту.