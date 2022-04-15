Десятки тисяч українських жінок з дітьми зараз перебувають за кордоном. Серед них є й знаменитості – Маша Єфросиніна, Оля Полякова, Alyosha та інші. Наталка Карпа зізналася, що дуже не хоче покидати територію України.

Повне інтерв'ю тут Робота з Зеленським, переїзд з Києва, творчість і волонтерство: інтерв'ю з Наталкою Карпою

Наталка Карпа про виїзд за кордон

Чоловік артистки – Євген Терехов перебуває в Києві, де в складі поліції захищає столицю від російських окупантів. Наталка намагається всіляко підтримувати його, мріє якомога швидше повернутися до Києва.

Наразі не думала про виїзд за кордон, хоча розумію, що є можливість поїхати в декілька країн, бо десь маю родичів, десь друзів. Та якось не хочеться. Тут все рідне – українська мова, люди, з якими разом переживаємо все. Поки що хочеться залишатися тут, де все близьке,

– поділилася Карпа.

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