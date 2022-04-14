В інтерв'ю 24 каналу Карпа розповіла, що їхала з Києва з криками та сльозами. Вона не хотіла покидати столицю й до останнього не вірила, що Росія наважиться на розв'язання повномасштабної війни.

Повне інтерв'ю тут Робота з Зеленським, переїзд з Києва, творчість і волонтерство: інтерв'ю з Наталкою Карпою

Що Наталка Карпа зробить після перемоги

Чоловік артистки Євген Терехов залишився в столиці. Він обороняє країну від російських загарбників у складі поліції. Також у Києві є багато рідних і друзів Наталки. Вона вірить, що зовсім скоро вдасться побачитися зі всіма, за ким вже дуже скучила.

Після перемоги обійматиму всіх рідних. Так хочеться повернутися додому, зустріти всіх, кого знаю. Я часто бачу пророчі сни, тому зараз прагну, щоб наснилася перемога, я обійняла всіх рідних і близьких,

– зізналася зірка.

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Карпа наголосила, що зараз ми пишемо історію сильної та могутньої держави: "Це красива 30-річна дівчина, яка знає собі ціну, стає незалежною, звільняється від путінських рук, які її сплітали, гордо підіймає голову. Щодня, маленькими краплинками, ми наближаємо країну до перемоги. Ми з вами робимо велику справу. Все буде Україна! Ми переможемо!".