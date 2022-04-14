В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Наталка Карпа поділилась, що на побутовому рівні кожна людина звикає до свого. Тому попри те, що вона народилась на Львівщині і завжди вважала Львів рідним містом, її серце належить Києву теж.

Читайте повністю Робота з Зеленським, переїзд з Києва, творчість і волонтерство: інтерв'ю з Наталкою Карпою

Хоча в столиці живу вже 6 років, але Львів – моє рідне місто. Не уявляю себе без Львова. Тут надихаюсь, тут є дуже багато особливих для мене місць, де формувалася, як особистість, де розвивалася, де мала перші побачення, де раділа успіхам, де були перші концерти. Тому зараз, у такий непростий час, Львів мене зігріває. Звісно, не вистачає дому, який залишився в Києві, але це мінімальна жертва у порівнянні з тим, що роблять наші воїни та люди в місцях активних бойових дій,

– розповіла Карпа.

Вона додає, що їй найбільше не вистачає рідних людей, сім’ї, яка частково залишилася в Києві. Наталка сумує за друзями, спілкуванням, робочими моментами, які в столиці були налагоджені.



Наталка Карпа готова була повертатись у Київ / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"Та зараз жінки з дітьми мають шукати безпечні місця й не заважати чоловікам боронити нашу землю. Звісно, що складно все залишати, але в мене є маленька донечка, тому насамперед маю дбати про її безпеку. Тому ми тимчасово переїхали у Львівську область… Перед від'їздом з Києва Євген казав: "Я оберігатиму нашу землю, а ти оберігатимеш найцінніше – нашу донечку". Тоді я зі сльозами на очах поїхала, потім шкодувала, посиділа декілька днів і вже збирала валізу, щоб повертатися додому", – поділилась жінка.

Карпа переконана, що жінка треба бути дуже сильними і зібрати волю в кулак. Адже вони мають підіймати патріотичний дух і давати його чоловікам, захисникам. "Маємо показати справжню жіночу силу, енергію", – підсумувала зірка.