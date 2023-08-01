Побачення поблизу позицій: Наталка Денисенко показала романтичну зустріч з чоловіком-військовим

Українська акторка Наталка Денисенко змогла ще раз зустрітися з чоловіком Андрієм Федінчиком, який зараз захищає Україну на фронті. Зірка показала романтичну зустріч з коханим, до якого приїхала просто на позиції.

Нагадаємо, що на початку липня Денисенко відвідувала чоловіка-військового. Тоді вона зустрілася з ним напередодні своєї відпустки.

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Зараз чоловік акторки захищає Україну від російських окупантів, тож подружжя не має змоги часто бачитися. Аби провести хоч трошки часу з коханим, Наталка приїхала до нього на позиції.

Денисенко зазначила, що заради зустрічі їй довелося їхати далеко від дому. У своєму Інстаграмі вона поділилася романтичними кадрами з Федінчиком.



Денисенко зустрічалася з чоловіком-військовим / Фото з її інстаграм-сторіс

Побачення зіркового подружжя пройшло просто в автомобілі. Однак навіть у такій ситуації, чоловік Наталки знайшов змогу подарувати їй величезний букет білих троянд.

"Побачення. Сьогодні я не просто так їздила далеко від дому", – написала Денисенко.



Наталка Денисенко зустрічалася з чоловіком / Фото з її інстаграму

Шанувальники Денисенко дуже зраділи, що зірка змогла побачитися з чоловіком:

"Ох, побільше б таких трепетних і щасливих моментів".

"Нарешті! Щаслива за кожну, в кого є можливість на ці побачення".

"Які ви щасливі".

"Очі сяють від кохання".

"Привіт Андрійкові. Хай вас Бог береже, а ви бережіть своє кохання".

До слова, раніше Наталка Денисенко нарвалася на хейт через те, що відпочивала в Туреччині під час війни в Україні. Акторка зазначила, що робить багато для нашої держави.

Крім того, її чоловік, актор Андрій Федінчик зараз захищає Україні на фронті. Нещодавно Денисенко повідомила, що чоловік написав заповіт на її ім’я. Актриса зізналася, що іноді надто емоційна, але намагається продовжувати жити далі та працювати.