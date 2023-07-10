Лише кілька годин разом: Наталка Денисенко приїхала до чоловіка-військового – чуттєве відео

Українська акторка Наталка Денисенко нарешті змогла зустрітися з чоловіком-військовим Андрієм Федінчиком. Зірка показала перші хвилини зустрічі з коханим та написала, що дуже щаслива побачити його хоч на кілька годин.

Денисенко зізналася, що заради цього провела майже весь день за кермом. Раніше акторка ділилася, що дуже сумує за чоловіком, якого довго не відпускали додому.

До теми Я забезпечена на роки, – Наталка Денисенко зізналася, хто в її сім'ї заробляє більше

Нарешті Наталія змогла побачити чоловіка. Зірка сама приїхала до Андрія Федінчика, але невідомо, де саме вони зустрілися.

У Інстаграмі Денисенко зазначила, що заради цієї зустрічі прокинулася о 5 ранку та провела майже весь день напередодні за кермом.



Наталка Денисенко поїхала до чоловіка / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Змучена, але дійсно щаслива. Тому що я побачилася з чоловіком. Нехай зовсім трошки, але дякую і за це,

– написала вона.

У соцмережах Наталка показала зворушливі кадри із зустрічі з коханим. Андрій Федінчик ніжно обіймав дружину та стояв спиною, тож підписники не змогли побачити його обличчя.

Під відео вона залишила правдивий підпис: "Проїхати сотні кілометрів туди/назад щоб потрапити на паругодинне побачення з чоловіком".

Нагадаємо, що в червні у Андрія Федінчика помер тато. Військовий приїздив додому на кілька днів, щоб попрощатися та поховати рідну людину. Раніше Наталка Денисенко казала, що чоловік написав заповіт на її ім’я.

Також зіркове подружжя бачилося на Великдень. Акторка показувала, як святила паску разом з чоловіком-військовим, його відпустили на кілька днів з передової.