Ймовірно, свекор Григорій Федінчик хворів, адже ще після Великодня акторка розповідала про невтішні новини для сім’ї. Яка саме хвороба забрала життя рідної людини – Денисенко не зізналася.
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Денисенко повідомила про втрату в родині
У соцмережах акторка написала, що 6 червня помер її свекор – Григорій Афанасієвич Федінчик.
Це величезна втрата для нашої сімʼї!!! Коли я казала, що зараз важкий період, то я мала саме це на увазі… Після Великодня ми отримали найневтішніші новини… Дуже важко жити, знати, і чекати , що твоя рідна людина помирає. Ще важче моєму чоловікові і його сімʼї,
– зазначила Денисенко.
Помер свекор Наталки Денисенко / Фото з її інстаграму
Зірка висловила свої співчуття.
"Хочу щоб він лишився в пам’яті, таким як на фото , бо він таким і був … Це була така світла, весела і позитивна людина! Чоловік який мене підтримував і втішав, чоловік якого дуже бракуватиме!", – зазначила Наталка.
Помер свекор Наталки Денисенко / Фото з її інстаграму
Акторка додала, що її сім’я буде дуже сумувати за ним. "Спочивай з миром", – підсумувала вона пост.
Зіркові колеги теж висловили свої співчуття родині Наталки Денисенко з приводу смерті свекра:
- "Мої глибокі співчуття вашій родині".
- "Тримайся".
- "Прийміть найщиріші співчуття".
- "Співчуваю … Світла памʼять і царство небесне. Тримайся".
- "Наталочко, прими мої співчуття вашої родині, обіймаю!"
- "Вічна пам'ять".
До слова, чоловік Наталки Денисенко – Андрій Федінчик – зараз служить в ЗСУ. Очевидно, йому дадуть невелике відрядження, щоб попрощатися з татом.