Трагедія в Каховці наклалась на нашу, – Наталка Денисенко вийшла на зв'язок після втрати в сім'ї

Акторка Наталка Денисенко днями повідомила, що помер її свекор. Після прощання з батьком Андрія Федінчика зірка вийшла на зв'язок з фанами та розповіла про свій стан.

Українська акторка Наталка Денисенко кілька днів утримувалась від спілкування з прихильниками. Все через втрату у сім'ї – помер її свекор, батько Андрія Федінчика.

До теми Наталка Денисенко повідомила про втрату в сім'ї: "Важко знати, що рідна людина помирає"

Наталка Денисенко вийшла на зв'язок з фанами

Я була відсутня в соцмережах декілька днів. Хоч фото зроблено вчора ввечері після похорону та поминок, але сьогодні я все ще у знесиленому стані. Помер мій свекор, тато Андрія... Ми знали, що він помирає, але все одно дуже боляче відпускати його... Я його дуже сильно любила,

– повідомила зірка.



Наталка Денисенко вийшла на зв'язок / Фото з інстаграм-сторіз

Наталка Денисенко вийшла на зв'язок тільки днями. Вона розповіла, що прощання зі свекром пройшло добре. Акторка мала нагоду побачитися з чоловіком, який у ЗСУ: "Андрій займався організацією похорону, а я займалася організацією поминок. Все пройшло дуже добре... І ці дні я була дуже зібрана й бадьора. Але я зрозуміла, що моя психіка у стресових ситуаціях дуже класно діє – все чітко, але як тільки все закінчується, мені стає погано, я просто залишаюся без сил".



Наталка Денисенко вийшла на зв'язок / Фото з інстаграм-сторіз

Акторка додала, що втрата у родині жахливим чином наклалась на катастрофу через підрив Каховської ГЕС.

Весь цей час я донатила та читала про аварію в Каховці. І, бл*ть, я не знаю, як витримати цей світ! І цих росіян! Ця трагедія наклалася на нашу особисту трагедію, і я просто не можу отямитися,

– додала акторка.



Наталка Денисенко вийшла на зв'язок / Фото з інстаграм-сторіз