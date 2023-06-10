Трагедія в Каховці наклалась на нашу, – Наталка Денисенко вийшла на зв'язок після втрати в сім'ї
Джерело:Наталка Денисенко
Акторка Наталка Денисенко днями повідомила, що помер її свекор. Після прощання з батьком Андрія Федінчика зірка вийшла на зв'язок з фанами та розповіла про свій стан.
Українська акторка Наталка Денисенко кілька днів утримувалась від спілкування з прихильниками. Все через втрату у сім'ї – помер її свекор, батько Андрія Федінчика.
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Наталка Денисенко вийшла на зв'язок з фанами
Я була відсутня в соцмережах декілька днів. Хоч фото зроблено вчора ввечері після похорону та поминок, але сьогодні я все ще у знесиленому стані. Помер мій свекор, тато Андрія... Ми знали, що він помирає, але все одно дуже боляче відпускати його... Я його дуже сильно любила,
– повідомила зірка.
Наталка Денисенко вийшла на зв'язок / Фото з інстаграм-сторіз
Наталка Денисенко вийшла на зв'язок тільки днями. Вона розповіла, що прощання зі свекром пройшло добре. Акторка мала нагоду побачитися з чоловіком, який у ЗСУ: "Андрій займався організацією похорону, а я займалася організацією поминок. Все пройшло дуже добре... І ці дні я була дуже зібрана й бадьора. Але я зрозуміла, що моя психіка у стресових ситуаціях дуже класно діє – все чітко, але як тільки все закінчується, мені стає погано, я просто залишаюся без сил".
Наталка Денисенко вийшла на зв'язок / Фото з інстаграм-сторіз
Акторка додала, що втрата у родині жахливим чином наклалась на катастрофу через підрив Каховської ГЕС.
Весь цей час я донатила та читала про аварію в Каховці. І, бл*ть, я не знаю, як витримати цей світ! І цих росіян! Ця трагедія наклалася на нашу особисту трагедію, і я просто не можу отямитися,
– додала акторка.
Наталка Денисенко вийшла на зв'язок / Фото з інстаграм-сторіз
- Нагадаємо, Наталка Денисенко 6 червня повідомила про горе в родині – помер її свекор Григорій Федінчик. Він довго хворів, тому родина готувалась до невтішних новин після Великодня. Акторка висловила співчуття родині чоловіка.
- Чоловік Наталки Денисенко Андрій Федінчик приїздив додому з фронту якраз на Великдень. Усією сім'єю вони ходили святити святковий кошик.