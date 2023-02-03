"Як можна спокійно жити": Наталка Денисенко різко відповіла на хейт, поки її чоловік на війні

Чоловік Наталки Денисенко Андрій Федінчик з початку повномасштабної війни служить у ЗСУ. Вона ж живе у Києві з сином і продовжує брати рекламу, волонтерити та грати в кіно. Однак акторці закидають, що вона надто щаслива як для дружини військового.

У лютому 37-річний Андрій Федінчик вступив у тероборону Житомирщини, а потім продовжив службу на фронті. Хтось з фоловерів Наталки Денисенко написав: "Як можна так спокійно жити? Якщо чоловік на війні. Чи не на такій він війні, тільки гроші скидає, як і багато хто?" Акторку це зачепило, адже вони з 5-річним сином намагаються жити попри все.

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Наталка Денисенко відреагувала на

Ідіть у с*аку! Я кожен день дістаю себе з дна! І таких як ви, хочеться просто послати на х*й,

– емоційно відреагувала Наталка Денисенко.

Вона додала, що в інстаграмі демонструє лише п'ять відсотків свого життя, тож фани бачать її то зайнятою, то усміхненою.

"Коли кожен день я зі всіх сил намагаюся продовжувати жити і читаю таке! Ви навіть не підозрюєте, якою справою займається мій чоловік! І як я живу! Ви бачите тільки 5% того, що відбувається в моєму житті. Якщо якась тварюка хоч раз напише подібний коментар, я буду посилати і блокувати", – повідомила акторка.

Вона також показала переписку з чоловіком, де намагається дізнатися, як він, бо "вночі Краматорськ бомбили, знову в житловий будинок". Андрій Федінчик відписав: "Туди постійно буде прилітати. Це зараз як Миколаїв, коли Херсон був не наш".

Наталка Денисенко відповіла на хейт / Фото з інстаграм-сторіс