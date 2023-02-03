У лютому 37-річний Андрій Федінчик вступив у тероборону Житомирщини, а потім продовжив службу на фронті. Хтось з фоловерів Наталки Денисенко написав: "Як можна так спокійно жити? Якщо чоловік на війні. Чи не на такій він війні, тільки гроші скидає, як і багато хто?" Акторку це зачепило, адже вони з 5-річним сином намагаються жити попри все.
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Наталка Денисенко відреагувала на
Ідіть у с*аку! Я кожен день дістаю себе з дна! І таких як ви, хочеться просто послати на х*й,
– емоційно відреагувала Наталка Денисенко.
Вона додала, що в інстаграмі демонструє лише п'ять відсотків свого життя, тож фани бачать її то зайнятою, то усміхненою.
"Коли кожен день я зі всіх сил намагаюся продовжувати жити і читаю таке! Ви навіть не підозрюєте, якою справою займається мій чоловік! І як я живу! Ви бачите тільки 5% того, що відбувається в моєму житті. Якщо якась тварюка хоч раз напише подібний коментар, я буду посилати і блокувати", – повідомила акторка.
Вона також показала переписку з чоловіком, де намагається дізнатися, як він, бо "вночі Краматорськ бомбили, знову в житловий будинок". Андрій Федінчик відписав: "Туди постійно буде прилітати. Це зараз як Миколаїв, коли Херсон був не наш".
Наталка Денисенко відповіла на хейт / Фото з інстаграм-сторіс
- Нагадаємо, через вторгнення Росії Наталка Денисенко вперше зустріла Новий рік без чоловіка, адже його не відпустили до сім'ї зі служби. Вони з батьками зібралися за столом у Києві, а вибухи були неподалік – дім затрусився, а син дуже злякався: "Таких сильних вибухів я не чула від початку повномасштабного, дрижали стіни", – ділилася акторка після.
- До речі, раніше Денисенко казала, що живе на заощадження, бо до війни багато працювала та збирала на будинок. Зараз ці гроші рятують її сім'ю. Її також виручають маленькі проєкти – дубляж, інстаграм-колаборації.