Українська акторка чесно відповіла, чи підходить цей формат шоу їй, а також додала, скільки має заробляти її обранець, пише 24 Канал з посиланням на юутб-канал NABARI.

Денисенко переконана, що цей варіант не для неї, хоча формат "Холостячки" їй більше імпонує, ніж формат "Холостяка".

Для мене більш звично, що сидить квіточка-жінка і така: "Ти ні, а ти йди сюди". Типу жінка обирає, а коли ти чекаєш, щоб тебе чоловік обрав ну, це не дуже,

– зізналась акторка.

Також у зірки поцікавились, скільки має заробляти її обранець для комфортного життя. За словами Наталки, її дохід такий, що може забезпечити себе, дитину, чоловіка та батьків. А також додала, що кіно – не єдине джерело доходів. Та в акторки є інші вимоги до чоловіка, які більш важливі за гроші.

По-перше, мені б хотілося бачити у чоловікові не гроші, а що він може розв'язати якісь питання. І це не означає, що він має заплатити за квартиру або щось купити. Я реально можу собі купити все, що я хочу. Головне, щоб він міг регулярно купувати квіти й був моїм другом, партнером, з яким цікаво проводити час,

– відповіла Денисенко.

Жінка додала, що її бояться чоловіки через надмірну емоційність. Для неї головне, щоб партнер закривав побутові питання. Наприкінці Наталка назвала суму п'ять тисяч доларів, яка б її влаштовувала у доході другої половинки.

Нещодавно акторка у коментарі "Радіо Люкс" розповіла, що Андрій Федінчик не сплачує аліментів на їхнього сина за взаємною домовленістю.

Що відомо про особисте життя Наталки Денисенко?