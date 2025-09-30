Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на телеграм-канал "Злива", де запостили фото Наталки та Юрія.

Пару нібито непомітно сфотографували в закладі в Києві. Вони не намагалися сховатися від публіки. На кадрах видно, як Наталка Денисенко з Юрієм сидять за столом, а згодом жінка обіймає чоловіка.

Напередодні Савранський знявся в чуттєвому проморолику для ювелірного бренду акторки. Це відео вийшло на інстаграм-сторінці UNA.

Що відомо про стосунки Денисенко та Савранського?

Чутки про нібито роман пари з'явилися на початку вересня. Тоді колишній чоловік акторки Андрій Федінчик залишив під її фото в інстаграмі коментарі, де заявив, що Юрій Савранський "залазив під спідницю" його дружині, коли той вимушено був далеко.

Для довідки! Наталка Денисенко розлучилася з чоловіком пів року тому після 8 років шлюбу. У подружжя є спільний син Андрій.