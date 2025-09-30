Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на телеграм-канал "Злива", де запостили фото Наталки та Юрія.
Пару нібито непомітно сфотографували в закладі в Києві. Вони не намагалися сховатися від публіки. На кадрах видно, як Наталка Денисенко з Юрієм сидять за столом, а згодом жінка обіймає чоловіка.
Напередодні Савранський знявся в чуттєвому проморолику для ювелірного бренду акторки. Це відео вийшло на інстаграм-сторінці UNA.
Що відомо про стосунки Денисенко та Савранського?
- Чутки про нібито роман пари з'явилися на початку вересня. Тоді колишній чоловік акторки Андрій Федінчик залишив під її фото в інстаграмі коментарі, де заявив, що Юрій Савранський "залазив під спідницю" його дружині, коли той вимушено був далеко.
Для довідки! Наталка Денисенко розлучилася з чоловіком пів року тому після 8 років шлюбу. У подружжя є спільний син Андрій.
- Наразі коментарів, які напередодні писав Федінчик під публікацією Денисенко, видалили. Сам чоловік про це більше ніяк не висловлювався.
- Водночас акторка заявила, що розлучення виявилося для них з Андрієм дуже складним, тому його "іноді накриває".
- За словами Наталки, Юрій – її близький друг і також допомагає їй з технічною частиною бренду прикрас. Утім, чи є в них романтичні стосунки вона не розкриває. Акторка заявила, що розповідатиме подробиці про особисте життя тоді, коли мати каблучку на пальці.