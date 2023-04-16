Ми можемо зустрічати Великдень завдяки захисникам, які щохвилини борються за перемогу України. У час війни великодні дні набувають ще більшої цінності. У свято Пасхи кожен щиро молиться про перемогу та мир для всієї України, щоб всі наші захисники повернулися додому живими та здоровими.

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У цей святковий день до українського народу звернулася перша леді Олена Зеленська. У своїх соцмережах вона опублікувала лаконічний і чуттєвий допис.

"Яким би важким не був шлях,

Які б випробування не поставали на ньому

Для тих, хто не опускає рук

У боротьбі за правду,

Обов'язково настає цей день.

День, коли світло перемагає.

Вітаю всіх, хто святкує сьогодні, із Великоднем!", – написала Олена Зеленська під ілюстрацією.

Ми щиро віримо в те, що світло переможе темряву і всі наші воїни, які зараз на передовій, в лікарнях, у полоні повернуться до своїх рідних. І вже наступний Великдень ми святкуватимемо у переможній Україні.

Нагадаємо, напередодні великодніх свят Олена Зеленська побувала з робочим візитом у Львові. Там відвідала медичні заклади – Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Сучасне обладнання туди купили за гроші, які зібрало Посольство України у Великій Британії під час спеціального благодійного аукціону.