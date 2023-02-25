Наталка Денисенко показала чоловіка-військового з гранатометом і привітала його з іменинами

Українська акторка, яка зіграла в серіалі "Кріпосна", Наталка Денисенко зворушливо привітала свого чоловіка-військового Андрія Федінчика з днем народження. Також дружина показала захоплюючі фото коханого з передової.

Зараз актор Андрій Федінчик захищає Україну на передовій. Тож, Наталка Денисенко показала спільні фото та ніжно привітала його з іменинами в соцмережах.

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Акторка зізналася, що її чоловік святкує 38-й день народження. І хоч він далеко, вона змогла передати коханому сюрприз на свято.

"Минулоріч я вітала тебе, коли ми ховалися з синочком в підвалі від російських ракет, ти лежав в спальному мішку і усміхався. Цього року тебе привітали твої побратими сюрпризом, який я змогла передати, хоча ти і забороняв… Але ти заслуговуєш на свято!" – заявила Наталка Денисенко.

Акторка зауважила, що дуже пишається своїм коханим і назвала його неймовірною людиною: "Так, Андрій Федінчик, хоч ти не ідеальний, я все одно ніколи не втомлювалася нахвалювати тебе і говорити, що ти – неймовірна людина".

Зіркова дружина поділилася світлинами, на яких зображена з чоловіком, а також показала його фото з передової. На одному кадрі Андрій Федінчик зображений з протитанковим гранатометом у руках.

Наталка Денисенко показала фото з чоловіком / Фото з її інстаграму

В кінці Наталка Денисенко висловила сподівання, що наступного року вони вже будуть всією сім'єю святкувати день народження Андрія.

До слова, нещодавно Наталка Денисенко зізналася, що вперше зустріла Новий рік без чоловіка, адже його не відпустили зі служби. Вони з батьками зібралися за столом у Києві, а неподалік вибухи були – дім затрусився, а син дуже злякався. "Таких сильних вибухів я не чула від початку повномасштабного, дрижали стіни", – ділилася акторка після.