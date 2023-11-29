Я дуже рада, – колишня дружина Віталія Кличка вперше за тривалий час приїхала до Києва
Джерело:Наталія Єгорова
Колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова живе в Німеччині. Втім, днями вона вперше за довгий час приїхала в Україну.
Співачка прибула до Києва у складі німецької делегації, яка допомагає українським дітям. У столиці вона з колегами вже навіть спускалася до укриття, оскільки була повітряна тривога.
Важливо KOLA таємно вийшла заміж: перші фото з коханим, який на 13 років старший за співачку
Наталія Єгорова в Києві
Жінка наголосила, що дуже задоволена від можливості приєднується до команди німецької делегації в їхніх зусиллях допомогти українській молоді.
Ми розпочали нашу подорож до України…Я дуже рада бути частиною цієї делегації,
– зазначила співачка.
Наталія Єгорова в Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс
Наталія оселилася в одному з київських готелів і вже в першу ніч застала повітряну тривогу, тому спустилася до укриття.
Наталія Єгорова в Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс
Стосунки Наталії Єгорової та Віталія Кличка
- Співачка та мер Києва підтвердили своє розлучення у серпні 2022 року. Вони прийняли рішення розлучитися після 25-річного союзу.
- Наталія часто ділиться зі своєю аудиторією сімейними знімками. У нещодавній публікації вона порадувала підписників кумедними знімками, на яких зображений її 17-річний син.
- В липні ексдружина мера Києва показала випускний свого сина Максима. Він успішно закінчив старшу школу.