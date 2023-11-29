Я дуже рада, – колишня дружина Віталія Кличка вперше за тривалий час приїхала до Києва

29 листопада 2023, 11:58
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Джерело:

Наталія Єгорова

Колишня дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова живе в Німеччині. Втім, днями вона вперше за довгий час приїхала в Україну.

Співачка прибула до Києва у складі німецької делегації, яка допомагає українським дітям. У столиці вона з колегами вже навіть спускалася до укриття, оскільки була повітряна тривога.

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Наталія Єгорова в Києві

Жінка наголосила, що дуже задоволена від можливості приєднується до команди німецької делегації в їхніх зусиллях допомогти українській молоді.

Ми розпочали нашу подорож до України…Я дуже рада бути частиною цієї делегації,
– зазначила співачка.


Наталія Єгорова в Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс

Наталія оселилася в одному з київських готелів і вже в першу ніч застала повітряну тривогу, тому спустилася до укриття.


Наталія Єгорова в Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс

 

Стосунки Наталії Єгорової та Віталія Кличка

  • Співачка та мер Києва підтвердили своє розлучення у серпні 2022 року. Вони прийняли рішення розлучитися після 25-річного союзу.
  • Наталія часто ділиться зі своєю аудиторією сімейними знімками. У нещодавній публікації вона порадувала підписників кумедними знімками, на яких зображений її 17-річний син.
  • В липні ексдружина мера Києва показала випускний свого сина Максима. Він успішно закінчив старшу школу.
Автор: Софія Хомишин