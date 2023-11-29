Знаменитість вийшла заміж за іноземця. Його звати В'ячеслав і він живе в Ізраїлі. Обранець старший за співачку на 13 років.

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KOLA таємно одружилася

Шляхи виконавиці з майбутнім чоловіком перетнулися влітку 2022 року на благодійному концерті в Ізраїлі, де В'ячеслав був організатором.

Я ніколи не думала, що вийду заміж за іноземця. Я ніколи не шукала іноземця. Я вийшла з витягнутими колінами та в кепці, ридала весь день через війну. Я зовсім не чекала цієї зустрічі,

– поділилася KOLA.

Цікаво, що чоловік артистки родом з Дніпра, але переїхав до Ізраїлю ще дитиною. Він вільно володіє як івритом, так і англійською, а також розуміє українську і зараз вчить її.

Інтерв'ю з KOLA: дивіться відео онлайн

Як чоловік освідчився KOLA

Пропозицію співачка отримала на початку 2023 року в Ізраїлі під час прогулянки.

"Говорив щось дуже довго. Потім просто відкривається ця коробочка і він запитує, чи буду я його дружиною. Я просто підняла очі, почала нервувати та п'ять хвилин у нас розмова. Пропозиції взагалі не очікувала. Потім за п'ять хвилин підійшов його друг із букетом троянд і тоді уже я сказала так", – поділилася виконавиця.

Одружилися вони в Празі та відсвяткували в колі найрідніших людей. Зокрема, з ними була мама та подруга співачки та друг коханого.



Kola з чоловіком / Скриншот з відео