Колишня дружина Кличка вибула з "Танців з зірками" у Німеччині: відео останнього виступу

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка Наталія Єгорова, покинула шоу "Танці з зірками" у Німеччині. Жінці забракло глядацької підтримки, щоб пройти далі. Проте під час останнього танцю вона вразила своєю розтяжкою.

Артистка покинула шоу в третьому ефірі. Єгорова та її партнер Анджей Цибіс станцювали танго та отримали від журі 19 балів із 30 можливих.

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На сторінці шоу наголосили, що пара виклалися на повну, але на цей раз цього було недостатньо.

Наталя та Анджей змушені залишити шоу після третього ефіру. Спасибі, що ви є. Наталя вийшла із зони комфорту та танцювала сама вільно,

– написали на сторінці проєкту в Instagram.



Шанувальники співачки дуже засмутилися та підтримали Наталію в коментарях:

"Так школа. Вона так добре станцювала й вилітає".

"Дуже шкода. Але, мабуть, забракло глядацької підтримки".

"Мені здається, вона гарно танцювала! Шкода, що вона вилетіла!"

"Дуже прикро, особливо за Анджея".

"Яка жалість. Наталя була набагато кращою за деяких".

"Дуже приголомшлива жінка. І сумно, що Анджей знову вилетів так рано".

Додамо, що Наталія на паркеті з'явилася в звабливій чорній сукні, розшитій блискітками. Вбрання артистки підкреслило її стрункі ноги та зробило ще чуттєвішим образ Єгорової. Крім того, під час танцю вона продемонструвала приголомшливу розтяжку.

Нагадаємо, що про те, що Наталія Єгорова бере участь у німецьких "Танцях з зірками" стало відомо ще на початку січня. Увесь цей час співачка тренувалася, але не знала, хто буде її партнером. Це з'ясувалося під час першого прямого ефіру проєкту.