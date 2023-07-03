Успішно закінчив школу: колишня дружина Віталія Кличка показала їхнього сина-випускника

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова відвідала випускний свого сина Максима. Молодший син Кличка успішно закінчив старшу школу.

Зараз Єгорова проживає у Німеччині. В Інстаграм-сторіс вона показала фото із сином-випускником Максимом і його старшим братом Єгором-Даніелем.

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Максим успішно закінчив старшу школу. На фото помітно, що хлопець вже вищий за свою зіркову маму. У соцмережах Наталія зізналася, що пишається успіхами сина.



Наталія Єгорова з сином він Віталія Кличка / Фото з її інстаграм-сторіс

Старший син Наталії Єгор-Даніель також приїхав на випускний брата. Він теж нижчий за свого молодшого брата.



Сини Наталії Єгорової / Фото з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Наталія Єгорова та Віталій Кличко повідомили, що офіційно розлучилися у серпні 2022. Їхній шлюб тривав 25 років.

Зараз жінка живе в Німеччині. Наталія часто показує зворушливі сімейні фото. Нещодавно вона публікувала кумедні фото зі 17-річним сином. Максим ще три роки тому обігнав батька Кличка за зростом, він на дві голови вищий за зіркову маму.

А в лютому Єгорова опублікувала світлину, на якій позувала разом з дорослою донькою. 20-річна Єлизавета-Вікторія спекла для зіркової матусі торт на день народження.