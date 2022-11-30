Данилко розповів, як Наталія Сумська рятує його, коли вдома на Хрещатику вимикають світло

Усю велику війну Андрій Данилко живе у своїй розкішній квартирі на Хрещатику. Там теж час від часу вимикають світло, тож у співака кілька варіантів, чим зайняти себе в темряві. Один з них – слухати аудіокниги, озвучені Наталією Сумською.

Андрій Данилко пригадав, що відключення світла застали його, коли повернувся в Київ з гастролей. Ліфт не працював, тож він "пер величезну гастрольну валізу на верхній поверх у гробовій тиші та темряві". Працювати на студії, за словами зірки, теж неможливо, адже відключення з графіками не збігаються, а даремно ганяти команду з лівого берега на правий він не хоче.

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Чому саме Наталія Сумська рятує Данилка без світла

Шоумен каже, що відключення світла його дратують, але сприймає це як данність, бо війна. Спочатку Данилко не міг розслабитися, а зараз дивиться старі фільми, спектаклі програми, слухає радіо або аудіокниги, які озвучила акторка Наталія Сумська. Він уже кілька разів переслухав "Кайдашеву сім'ю" і каже, що її голос заспокоює.

Дивлюсь якісь старі фільми та спектаклі часів свого дитинства. Є дуже теплі програми з сімдесятих, які зараз викладають у високій якості. Завдяки їм є ілюзія, що я повертаюся у мирний час. Окрім того, слухаю аудіокниги. Мені дуже подобається, як читає Наталія Сумська, для мене дуже важливим є голос. Вона читає дуже атмосферно, з'являється відчуття спокою,

– поділився Андрій Данилко.

Цікаво, що молодша сестра Наталії Сумської Ольга вигадала, як готувати під час відключень світла, коли весь дім на електриці. Вони з Віталієм Борисюком варили суп просто в під'їзді на туристичному пальнику та приказували: "Не пропадемо. Такі лайфхаки, українці до всього пристосувалися".

Співачці MamaRika взагалі довелося три доби жити без світла, води та зв'язку. Оскільки в них з Сергієм Середою півторарічний син Давид, то довелося купити генератор, однак "смалити" його цілодобово вони не можуть.