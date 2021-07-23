Відома українська співачка Наталія Могилевська виступила на концерті "Вечір прем'єр", що вийде в ефір у День незалежності. Вона постала перед публікою в розкішному образі – шанувальники не змогли стримати захоплення.

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Образ Наталії Могилевської

Виконавиця позувала перед об'єктивом у розкішній чорній сукні з пікантним вирізом до стегон. Тонкий пояс вдало підкреслив струнку фігуру зірки, яка нещодавно схудла на 4 кілограми. Зверху вона накинула червоний жакет з камінням та різними вставками, що додав look ефектності.

Наталія Могилевська доповнила образ лише масивними каблучками, адже вбрання й без того мало бездоганний вигляд. Сукню та жакет зірка поєднала з чорними замшевими босоніжками на високих підборах.

Співачка вирівняла та розпустила волосся, а стилісти подбали про красивий макіяж. Могилевській підкреслили очі товстими чорними стрілками та коричневими тінями, натомість губи нафарбували бежевим блиском.



Наталія Могилевська / Фото з інстаграму Наталії Могилевської



Наталія Могилевська / Фото з інстаграму Наталії Могилевської

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