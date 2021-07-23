Известная украинская певица Наталья Могилевская выступила на концерте "Вечер премьер", который выйдет в эфир в День независимости. Она предстала перед публикой в роскошном образе – поклонники не смогли сдержать восторг.
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Образ Натальи Могилевской
Исполнительница позировала перед объективом в роскошном черном платье с пикантным вырезом до бедер. Тонкий пояс удачно подчеркнул стройную фигуру звезды, которая недавно похудела на 4 килограмма. Сверху она накинула красный жакет с камнями и различными вставками, который добавил look эффектности.
Наталья Могилевская дополнила образ лишь массивными кольцами, ведь наряды и так безупречно выглядел. Платье и жакет звезда соединила с черными замшевыми босоножками на высоких каблуках.
Певица выровняла и распустила волосы, а стилисты позаботились о красивом макияже. Могилевской подчеркнули глаза толстыми черными стрелками и коричневыми тенями, зато губы накрасили бежевым блеском.
Наталья Могилевская / Фото с инстаграма Натальи Могилевской
Наталья Могилевская / Фото с инстаграма Натальи Могилевской
Серия новых фото артистки набрала почти 2 тысячи лайков и множество комментариев:
- "Шикарные фото";
- "Огонь";
- "Какая вы красивая";
- "Классный костюм";
- "Просто шикарная".