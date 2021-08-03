Наталія Могилевська відсвяткувала день народження на Дніпрі: фото

Українська співачка Наталія Могилевська відсвяткувала день народження. 2 серпня їй виповнилося 46 років. Цей день знаменитість провела в компанії друзів. Вони відправилися на водну прогулянку Дніпром.

Багато знаменитостей надають перевагу душевним святам, тому дні народження відзначають в колі найрідніших людей. Наталія Могилевська також відмовилася від гучного святкування.

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День народження Могилевської

Артистка зібрала найближчих друзів та разом із ними відправилася у плавання Дніпром. Усі перебували на розкішній яхті. В інстаграм-сторіз Наталія показала декілька моментів цього дня та подякувала усім за привітання.

Любі мої, дякую вам! Дякую за подарунки, мені дуже приємно. Цього року святкую в теплому колі улюблених друзів. Так приємно і спокійно зустрічати день народження. До нових зустрічей у новому році!

– звернулася Могилевська до прихильників.



День народження Могилевської / Скриншот інстаграм-сторіз співачки

Також знаменитість показала, чим пригощала гостей. На яхті було багато ягід і фруктів. Це чудовий літній раціон, який не лише смачний, а й дуже корисний.



День народження Могилевської / Скриншот інстаграм-сторіз співачки

Та не обійшлося без пригод. Під час плавання з яхти в Дніпро полетіли 2 подушки. Наталія та її друзі намагалися дістати їх з води, проте так і не вдалося зробити це.



День народження Могилевської / Скриншот інстаграм-сторіз співачки

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