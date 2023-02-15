Наталія Могилевська нарешті розкрила ім'я коханого, якого зустріла під час війни

Українська співачка Наталія Могилевська на День святого Валентина нарешті назвала ім'я свого таємничого обранця. Нагадаємо, що своє кохання артистка зустріла вже під час війни.

Могилевська зізналася, що 14 лютого має подвійне свято. А все через те, що її коханого звуть Валентин. Про це співачка нарешті зізналася в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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"Я святкуватиму День Валентина... Моє серце відкрилося коханню неймовірному, дуже гарному, і його звуть Валентин! У нас подвійне свято!" – заявила зірка.

Нагадаємо, що своє кохання Могилевська знайшла вже під час повномасштабної війни. Хоча артистка наголошує, що знайома з чоловіком вже близько 20 років, однак він підкорив її серце саме після 24 лютого. Закохані вже навіть живуть разом.

Відомо, що обранець співачки допомагав їй евакуйовувати сестру до Франції, їздив з нею з концертами до прифронтових міст, а також постійно підтримує зірку.

До слова, для багатьох пар війна стала випробовуванням, але багато кого й зблизила. Ми підготували переглянути добірку про зірок, які знайшли нове кохання після 24 лютого 2022 року.