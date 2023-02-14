Війна не стала на заваді почуттів та кохання. Українські зірки довели це на своєму прикладі – під час тяжких подій багато хто знайшов підтримку та опору у давно знайомих чи друзях та відшукав нове кохання, повідомляє 24 Канал.

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Надя Дорофєєва

Співачка розійшлась з Володимиром Дантесом ще до війни. Та згодом поповзли чутки про те, що Надя зустрічається з ресторатором Михайлом Кацуріним. У червні артистка підтвердила, що пара – справді разом.

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін разом готують вечері й показують у мережі, як проводять час. До того ж вони стали писати пісні у дуеті, чого не відбувалось у стосунках зірки з Володимиром Дантесом.



Зірки, що знайшли нове кохання / Фото з інстаграму

Даша Астаф'єва

Модель та волонтерка Даша Астаф'єва зізналась про нове кохання наприкінці квітня. До війни зірка депресувала й почувалась непотрібною, але бойфренд змусив її почуватись інакше. За словами Даші, він підкорив її неординарними пропозиціями.

Астаф'єва зізнавалась, що соромиться говорити про стосунки під час війни. Але вона вірить у те, що кохання зараз – це сенс та бажання продовжувати жити і працювати.



Зірки, що знайшли нове кохання / Фото з інстаграму

Наталія Могилевська

Виконавиця знає свого нинішнього коханого вже 20 років, але їхні стосунки зав'язалися лише під час повномасштабного вторгнення. Він їздив з коханою у гарячі точки, до шпиталів та всюди підтримував.

Наталія Могилевська не розсекречує свого коханого. Але зізнається, що мріє про велику сім'ю, бо завжди хотіла багато дітей.



Зірки, що знайшли нове кохання / Фото з інстаграму

Тарас Цимбалюк

Актор та секс-символ українського шоубізу під час війни зізнався про розлучення з дружиною Тіною. Через кілька місяців на сторінці Тараса почали з'являтися світлини з дівчиною – згодом стало відомо, що це рестораторка Світлана Готочкіна.

Пара зустрічається близько 5 місяців, але поки що вони не живуть разом. Актор зізнався, що поки не планує занурюватися у сімейне життя, натомість він насолоджується спільним часом з коханою.



Зірки, що знайшли нове кохання / Фото з інстаграму

Володимир Остапчук

На початку осені поповзли чутки про розлучення Володимира Остапчука та його дружини Христини. Ніхто з пари досі це не підтвердив, але шоумен вже зустрічається з новою коханою – 22-річною журналісткою Катериною Полтавською.

Нещодавно пара з'їхалась разом, але вже не у квартирі ведучого, а у новому спільному помешканні. Для пари було важливо, щоб у житловому комплексі був генератор. Дівчина Остапчука вважає бойфренда "класним" – турботливим і відповідальним.



Зірки, що знайшли нове кохання / Фото з інстаграму

Володимир Дантес

Тоді як Надя Дорофєєва зійшлась з Михайлом Кацуріним, за дивною іронією долі почали зустрічатись Володимир Дантес і Даша Кацуріна. Вони проводять час разом та насолоджуються новим життям.

Музикант часто проводить час і з дітьми Даші, що йому до вподоби. Шанувальники також вважають, що артисту личить батьківство.



Зірки, що знайшли нове кохання / Фото з інстаграму