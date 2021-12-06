Наталія Могилевська розщедрилась і зробила Дантесу несподіваний подарунок
Джерело:інстаграм Наталії Могилевської
Днями Володимир Дантес зібрав фанів на перших сольниках. За лаштунками Наталія Могилевська зробила йому несподіваний сюрприз – подарувала права на пісню "Девочка Оля".
У великий шоу-біз Володимир Дантес повернувся в жовтні 2019 року. За два роки він випустив перший альбом і зібрав два сольні концерти. На одному з них зібрався весь зірковий бомонд – Монатік, Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Маша Єфросиніна та екснаставниця Наталія Могилевська.
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Народна артистка, яка була продюсеркою Дантеса після "Фабрики зірок", прийшла на захід не з порожніми руками. Вона презентувала співаку знаковий подарунок – права на пісню "Девочка Оля", яка зробила його популярним у складі гурту "ДіО.фільми".
У цей значущий і важливий день я вирішила подарувати Вові подарунок. У житті Дантеса було дві важливі зустрічі та дві важливі дівчини. Одна – дівчина Надя, а друга – дівчина Оля. Це права на виконання пісні "Девочка Оля",
– поділилась Наталія Могилевська.
Варто зазначити, що чоловік Дорофєєвої не став відкладати прем'єру треку. На сольнику в Києві він заспівав "Девочка Оля" вже без Вадима Олійника.
"Вово, вітаю тебе з першим сольним концертом у Києві! Ти особливий артист! Я завжди вірила й вірю в тебе", – пише Могилевська про експідопічного.Зауважимо, Наталія Могилевська залишилась у хороших стосунках не зі всіма своїми підопічними. Вона гучно поскандалила зі Світланою Тарабаровою, коли та пішла з гьолз-бенду Real O.
Реакція мережі на подарунок Наталії Могилевської
На фанів Володимира Дантеса одразу ж нахлинула ностальгія. Вони подякували колишній продюсерці свого кумира за подарунок і порадили передати в його репертуар ще один трек – "Наоборот":
- "Супер, що подарували йому права на пісню! Її все одно міг виконувати тільки він! Від інших вона б не зайшла";
- "Класно, що подарували права на цю пісню. Хотілося б, щоб Дантес ще співав пісню "Наоборот";
- "Дякуємо, що подарували Вові права на цю пісню. Чудовий артист";
- "Яка пісня, з нею він починав з Олійником. Як я вболівала за них на "Фабриці".