Серйозно задумалася, – Наталія Могилевська відверто зізналася, чи хоче стати мамою

Наталія Могилевська тривалий час була сконцентрована на своїй кар'єрі, відтак кохання вона відклала на другий план. Однак у 2022 році співачка зустріла чоловіка, який підкорив її серце. Тож днями вона зізналася, чи готова до дітей.

Виконавиця поділилася, що роздумує над вагітністю. Вона розповіла, що нарешті відчула готовність стати мамою. Вона "сильно захворіла" цим бажанням останній рік.

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Наталія Могилевська зізналася, чи хоче дітей

Знаменитість зазначила, що вагітність стане для неї можливістю реалізувати головний потенціал в житті. За її словами, прийшов час віддавати свої знання, вміння, любов та ніжність, які накопичились за життя.

Буду радіти за себе, коли зможу народити. Не було ніколи болю через це. Тільки цього року я серйозно задумалася над тим, що хочу дитину. Я цим серйозно захворіла. Це стало моїм великим бажанням і молитвою тільки останній рік,

– поділилася співачка.

"Можливо, я дізнаюся, що вагітна, а можливо ми поїдемо в гарячу точку і приїдемо з малюком. Таке може бути. Я знаю точно, що спочатку готовність і бажання, і після цього будуть події. Сьогодні я готова. І вірю, що зі мною це станеться", – додала Могилевська.

Інтерв'ю з Наталею Могилевською: дивіться відео онлайн

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