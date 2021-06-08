Народна улюблениця публічно підтримала тих, хто стикався з ейджизмом – дискримінацією за віком. Наталія Могилевська впевнена, що після 40 років життя не закінчується, тому обирає в команду лише старших людей.

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Життя після 40 закінчилося, ти ніколи не зможеш вийти заміж, тебе ніколи в житті не візьмуть на нову роботу,

– іронічно написала Наталія Могилевська.

Зірка зауважила, що з задоволенням працює з людьми старшого віку, адже їм притаманні відповідальність, велика мотивація та бажання досягати нових вершин. Разом з тим, вони вчаться, розвивають та "горять" своєю справою.

"Я з задоволенням працюю з людьми старшого віку, тому що ці люди мають зовсім інший рівень мудрості, досвіду та інтелекту. От і все. Мені хочеться розумних і сильних людей поруч", – наголосила артистка.

На гостросоціальний допис співачки відреагувало чимало прихильників. Одні з них дякували Наталії Могилевській за мудрі слова, інші – ділилися власними історіями:

"Дуже правильні слова, я зараз теж працюю зі старшими жінками, і круто спостерігати, як вони занурюються в процес і як відповідально ставляться до роботи";

"На жаль, ця проблема дуже поширена, адже обмеження за віком є дуже великою перешкодою в пошуку роботи. Спасибі за пост";

"Дякую велике, що вірите в нас. Мені 45, я сповнена сил та енергії";

"Істина";

"Я згодна з вами, у нас ще вкоренилися і ніяк не зникнуть рамки і шаблони, взяті незрозуміло де. Ви молодець, не кожен захоче працювати з навченими людьми зі стійкою життєвою позицією".

Додамо, до Наталії Могилевської на тему ейджизму висловлювалася знаменита українська акторка Ольга Сумська. Вона зізнавалася, що втратила роботу на телеканалі "1+1" лише через свій вік. Коли ведучій програми "Імперія кіно" виповнилося 40, її безпідставно звільнили.