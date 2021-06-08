Народная любимица публично поддержала тех, кто сталкивался с эйджизмом – дискриминацией по возрасту. Наталья Могилевская уверена, что после 40 лет жизнь не заканчивается, поэтому выбирает в команду только старших людей.

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Жизнь после 40 закончилась, ты никогда не сможешь выйти замуж, тебя никогда в жизни не возьмут на новую работу,

– иронично написала Наталья Могилевская.

Звезда отметила, что с удовольствием работает с людьми старшего возраста, так как им присущи ответственность, большая мотивация и желание достигать новых вершин. Вместе с тем, они учатся, развивают и "горят" своим делом.

"Я с удовольствием работаю с людьми старшего возраста, потому что эти люди имеют совершенно другой уровень мудрости, опыта и интеллекта. Вот и все. Мне хочется умных и сильных людей рядом", – подчеркнула артистка.

На остросоциальное сообщение певицы отреагировало немало поклонников. Одни из них благодарили Наталью Могилевскую за мудрые слова, другие – делились собственными историями:

"Очень правильные слова, я сейчас тоже работаю со старшими женщинами, и круто наблюдать, как они погружаются в процесс и как ответственно относятся к работе";

"К сожалению, эта проблема очень распространена, потому что ограничения по возрасту являются очень большим препятствием в поиске работы. Спасибо за пост";

"Спасибо большое, что верите в нас. Мне 45, я полна сил и энергии";

"Истина";

"Я согласна с вами, у нас еще укоренились и никак не исчезнут рамки и шаблоны, взятые непонятно где. Вы молодец, не каждый захочет работать с обученными людьми с устойчивой жизненной позицией".

Добавим, до Натальи Могилевской на тему эйджизма высказывалась знаменитая украинская актриса Ольга Сумская. Она признавалась, что потеряла работу на телеканале "1+1" только из-за своего возраста. Когда ведущей программы "Империя кино" исполнилось 40, ее безосновательно уволили.