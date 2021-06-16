Наталія Могилевська приголомшила яскравим образом у жовтому костюмі: фото

Відома українська співачка Наталія Могилевська опублікувала нове фото, де похизувалась варіантом літнього образу. Вона приміряла яскравий жовтий костюм.

Популярна українська співачка Наталія Могилевська є доволі активною у соціальних мережах. Вона часто оприлюднює там різноманітні фото та демонструє стильні варіанти образів. Днями знаменитість поділилась новою світлиною.

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Образ Наталії Могилевської

Виконавиця впевнено позувала перед камерою біля автомобіля. Для нового знімку вона обрала комфортне, але трендове вбрання.

Наталія Могилевська приміряла білу футболку оверсайз та яскравий костюм жовтого кольору, що складався зі спортивних штанів-кльош та лаконічної куртки. Артистка й раніше обирала костюми з легкої тканини – такий одяг чудово підходить для літніх прогулянок.

Співачка поєднала вбрання з лимонними кросівками та сумкою в тон, що вдало доповнювали образ. Також зірка постала у великих чорних сонцезахисних окулярах. Наталія Могилевська розпустила волосся та вклала його ніжними хвильками, а на обличчі зробила макіяж.



Наталія Могилевська / Фото з інстаграму зірки

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