У Києві відгриміла довгоочікувана церемонія вручення престижної премії Viva! Awards 2021. Серед зіркових гостей була й артистка Наталія Могилевська, яка приголомшила публіку яскравим вбранням.

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Яскравий look Наталії Могилевської

Знаменитість постала перед камерами у довгій сукні помаранчевого кольору з високим вирізом на нозі, шлейфом і об'ємними рукавами. Вбрання не лише підкреслило талію та бюст Могилевської, а й дало їй можливість похизуватися красивими ногами. 

Сукню співачка поєднала з блискучими босоніжками на підборах. Також увагу привернуло довге масивне намисто знаменитості, що було прикрашене величезною кількістю каміння. Коротке волосся Наталія вклала у легкі локони. На обличчі вона зробила макіяж з коричневими тінями й чорними стрілками на повіках, нюдовим блиском на губах.

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Такий образ сподобався багатьом прихильникам співачки, про що вони висловлюються у коментарях.

  • "Сукня – вогонь!"
  • "Королева! Захоплююсь!"
  • "Дуже красива!"

Однак є й ті підписники, які зазначають, що сукня гарна, однак дуже повнить Наталію. 

  • "Наталю, ви прекрасні! Проте сукня справді дуже повнить вас".
  • "Наталю, ви чудові. Однак, мені здається, що або ви набрали зайвих кілограмів, або сукня повнить вас".
  • "Фасон і колір сукні не ваші". 