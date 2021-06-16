Популярная украинская певица Наталья Могилевская довольно активна в социальных сетях. Она часто обнародует там разнообразные фото и демонстрирует стильные варианты образов. На днях знаменитость поделилась новой фотографией.

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Образ Натальи Могилевской

Исполнительница уверенно позировала перед камерой возле автомобиля. Для нового снимка она выбрала комфортный, но трендовый наряд.

Наталья Могилевская примерила белую футболку оверсайз и яркий костюм желтого цвета, состоящий из спортивных брюк-клеш и лаконичной куртки. Артистка и раньше выбирала костюмы из легкой ткани – такая одежда прекрасно подходит для летних прогулок.

Певица сочетала наряд с лимонными кроссовками и сумкой в тон, удачно дополняющую образ. Также звезда предстала в больших черных солнцезащитных очках. Наталья Могилевская распустила волосы и уложила их нежными волнами, а на лице сделала макияж.



Наталья Могилевская / Фото из инстаграма звезды

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