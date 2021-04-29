Наталія Могилевська позувала у блузці з декольте та спідниці з розрізом: фото образу

Легенда українського шоу-бізнесу Наталія Могилевська підкорила стильним весняним образом. Співачка позувала у чорно-білому вбранні – блузці з декольте та спідниці з розрізом.

На зйомках нового телевізійного проєкту 45-річна Наталія Могилевська з'явилася у вишуканому жіночному образі. Артистка одягла чорну блузку у великий білий горох з V-подібним декольте та бантом-зав'язкою на шиї. Елегантний верх вона поєднала з провокативним низом – чорною атласною спідницею довжини міді зі спокусливим розрізом посередині.

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Наталія Могилевська позувала на траві, кокетливо закинувши ніжку на ніжку. Образ вона довершила зухвалим макіяжем з темно-сірими тінями і синьою підводкою, а коротке волосся підкрутила.

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Як справжня господиня, напередодні Великодня знаменитість поділилася рецептом корисної сирної паски. Схоже, саме така низькокалорійна страва буде окрасою великоднього столу артистки.

Попередні образи Наталії Могилевської: