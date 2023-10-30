Є священні речі, – Могилевська зізналася, чому не виїхала з України після початку війни

Українська співачка Наталія Могилевська після початку повномасштабного вторгнення жодного разу не виїжджала з України. Артистка пояснила, чому для неї важливо залишатися вдома.

У новому інтерв'ю Могилевська зізналася, що прийняла рішення не виїздити з України, попри небезпеку. Вона вже готується до зими в умовах війни.

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Чому Могилевська не виїхала з України

Співачка вважає, що народний артист має бути зі своїм народом. Вона порівняла це з одруженням, адже пара обіцяє одне одному "бути в горі та радості".

25 років люди приходили на мої концерти. Як я можу кинути країну, коли щось трапилося?... Є якісь речі, які мають бути священними. Цей народ дарував мені справжню любов, тому я вирішила для себе це питання, що залишаюся тут,

– висловилася Могилевська.

Зірка додала, що вже готується до зими в умовах війни, адже живе в приватному будинку. Зокрема, вона закупила солярку, щоб не було холодно.

"Минулого року було дуже важко і дуже холодно. У нас приватний будинок. Цього року ми готові. Ми вже поставили акумулятор. Є грубка, повний двір дров", – розповіла співачка.

Могилевська залишається в Україні