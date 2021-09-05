25-річний Олег Машуковський – це креативний продюсер будинку тіктокерів WhyNot House. На особистій сторінці в інстаграмі з майже півмільйонною аудиторією він опублікував фото, на якому Наталія Могилевська позує зв'язана та з заклеєним ротом. Тоді як блогер владно закинув ногу на стілець і тримає мотузку.

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"Досить вже бути головною на стіні зіркової сотні, відпущу, коли призначиш мене капітаном! Такому в школі Talant School вчать?" – підписав Машуковський. Він мав на увазі проєкт "Співають всі", в якому вони беруть участь, та школу талантів, яка належить Могилевській.

Наталія Могилевська та Олег Машуковський / Фото з інстаграму блогера

Провокативне фото обурило артистку. В інстаграм-сторіс вона зізналась, що нібито домовлялась з Олегом не публікувати неоднозначний кадр, адже він може заплямувати її репутацію.

Якого біса ти виклав це фото. Ти ж знаєш, у мене дитяча школа. Зараз початок навчального року. Ми з тобою домовилися, пожартували невдало. Не можна це викладати. У мене слів немає. Видаляй,

– різко відреагувала Наталія Могилевська.

Ба більше, співачка пригрозила блогеру. Вона заявила, що розкаже всім деталі його приватного життя, якщо фото й далі "розгулюватиме" мережею.

"Щоб було більше учнів. Не видалю", – відповів Машуковський на благання Могилевської.

Реакція мережі на скандал Могилевської та Машуковського

Шанувальники Наталії Могилевської та Олега Машуковського розділилися на два табори. Фоловери співачки засипали блогера гнівними коментарями та присоромили в мережі:

"Як це низько, коли людина не дала згоди, а ти виставляєш. Це порушення особистих меж, і це максимально негарно з вашого боку. Поведінка – дно";

"У тій школі діти, ти за їхню психіку взагалі не подумав. Порушуєш бізнес тітки Наталії";

"Це некрасиво, коли людина просить видалити, а ти просто ігноруєш. У неї такі ж права на світлину";

"Могилевська вас просить видалити це фото! У чому справа, що за неповага до Наталії? Негарно так поводитися";

"Не було дозволу від Могилевської, щоб публікувати цю фотографію. Це фото було заради жарту".

Тоді як фани Машуковського впевнені – публічний конфлікт зірки розіграли заради взаємного піару. Ба більше, одні навіть хвалять блогера за гарний сценарій: