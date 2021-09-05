25-летний Олег Машуковский – это креативный продюсер дома тиктокеров WhyNot House. На личной странице в инстаграме с почти полумиллионной аудиторией он опубликовал фото, на котором Наталья Могилевская позирует связанной и с заклеенным ртом. Тогда как блогер властно закинул ногу на стул и держит веревку.
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"Хватит уже быть главной на стене звездной сотни, отпущу, когда назначишь меня капитаном! Такому в школе Talant School учат?" – подписал Машуковский. Он имел в виду проект "Поют все", в котором они участвуют, и школу талантов, принадлежащую Могилевской.
Наталья Могилевская и Олег Машуковский / Фото с инстаграму блогера
Провокационное фото возмутило артистку. В инстаграм-сторис она призналась, что якобы договаривалась с Олегом не публиковать неоднозначный кадр, ведь он может запятнать ее репутацию.
Какого черта ты выложил это фото? Ты же знаешь, у меня детская школа. Сейчас начало учебного года. Мы с тобой договорились, пошутили неудачно. Нельзя это выкладывать. У меня слов нет. Удаляй,
– резко отреагировала Наталья Могилевская.
Более того, певица пригрозила блогеру. Она заявила, что расскажет всем детали его частной жизни, если фото и дальше "будет разгуливать" по сети.
"Чтобы было больше учеников. Не удалю", – ответил Машуковский на мольбы Могилевской.
Реакция сети на скандал Могилевской и Машуковского
Поклонники Натальи Могилевской и Олега Машуковского разделились на два лагеря. Фоловеры певицы засыпали блогера гневными комментариями и пристыдили в сети:
- "Как это низко, когда человек не дал согласия, а ты выставляешь. Это нарушение личных границ, и это очень некрасиво с вашей стороны. Поведение – дно";
- "В той школе дети, ты за их психику вообще не подумал. Нарушаешь бизнес тети Натальи";
- "Это некрасиво, когда человек просит удалить, а ты просто игнорируешь. У нее такие же права на фотографию";
- "Могилевская вас просит удалить этот файл! В чем дело, что за неуважение к Наталье? Некрасиво так себя вести";
- "Не было разрешения от Могилевской, чтобы публиковать эту фотографию. Это фото было ради шутки".
Тогда как фаны Машуковского уверены – публичный конфликт звезды разыграли ради взаимного пиара. Более того, одни даже хвалят блогера за хороший сценарий:
- "Актриса с Натальи не слишком. В сторис, где она просит удалить, видно, что это игра ради хайпа. А фотка наоборот прикольная, на это и рассчитывали";
- "Боже, это же все ради хайпа, успокойтесь";
- "Да хайп это все взаимный. Не было никакого ни несогласия, ни согласия, был сценарий";
- "То, что она просит удалить – это настоящий сценарий, так задумано. Чтобы мы с вами еще больше писали. И самое главное – сценарист Олежек".