Наталія Могилевська приголомшила яскравим образом у помаранчевій сукні: фото та відео

Українська співачка Наталія Могилевська приголомшила яскравим образом на церемонії вручення премії Viva! Awards 2021. Вона позувала перед камерами у довгій помаранчевій сукні з високим вирізом на нозі.

У Києві відгриміла довгоочікувана церемонія вручення престижної премії Viva! Awards 2021. Серед зіркових гостей була й артистка Наталія Могилевська, яка приголомшила публіку яскравим вбранням.

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Яскравий look Наталії Могилевської

Знаменитість постала перед камерами у довгій сукні помаранчевого кольору з високим вирізом на нозі, шлейфом і об'ємними рукавами. Вбрання не лише підкреслило талію та бюст Могилевської, а й дало їй можливість похизуватися красивими ногами.

Сукню співачка поєднала з блискучими босоніжками на підборах. Також увагу привернуло довге масивне намисто знаменитості, що було прикрашене величезною кількістю каміння. Коротке волосся Наталія вклала у легкі локони. На обличчі вона зробила макіяж з коричневими тінями й чорними стрілками на повіках, нюдовим блиском на губах.

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Такий образ сподобався багатьом прихильникам співачки, про що вони висловлюються у коментарях.

"Сукня – вогонь!"

"Королева! Захоплююсь!"

"Дуже красива!"

Однак є й ті підписники, які зазначають, що сукня гарна, однак дуже повнить Наталію.