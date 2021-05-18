В Киеве отгремела долгожданная церемония вручения престижной премии Viva! Awards 2021. Среди звездных гостей была и артистка Наталья Могилевская, которая потрясла публику ярким нарядом.
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Яркий look Натальи Могилевской
Знаменитость предстала перед камерами в длинном платье оранжевого цвета с высоким вырезом на ноге, шлейфом и объемными рукавами. Наряд не только подчеркнул талию и бюст Могилевской, но и дал ей возможность похвастаться красивыми ногами.
Платье певица соединила с блестящими босоножками на каблуке. Также внимание привлекло длинное массивное ожерелье знаменитости, которое было украшено огромным количеством камней. Короткие волосы Наталья уложила в легкие локоны. На лице она сделала макияж с коричневыми тенями и черными стрелками на веках, нюдовым блеском на губах.
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Такой образ понравился многим поклонникам певицы, о чем они высказываются в комментариях.
- "Платье – огонь!"
- "Королева! Восхищаюсь!"
- "Очень красивая!"
Однако есть и те подписчики, которые отмечают, что платье красивое, однако очень полнит Наталью.
- "Наталья, вы прекрасны! Однако платье действительно очень полнит вас".
- "Наталья, Вы великолепны. Однако, мне кажется, что либо вы набрали лишние килограммы, либо платье полнит вас".
- "Фасон и цвет платья не ваши".