В Киеве отгремела долгожданная церемония вручения престижной премии Viva! Awards 2021. Среди звездных гостей была и артистка Наталья Могилевская, которая потрясла публику ярким нарядом.

К теме Viva Awards 2021: победители премии

Яркий look Натальи Могилевской

Знаменитость предстала перед камерами в длинном платье оранжевого цвета с высоким вырезом на ноге, шлейфом и объемными рукавами. Наряд не только подчеркнул талию и бюст Могилевской, но и дал ей возможность похвастаться красивыми ногами.

Платье певица соединила с блестящими босоножками на каблуке. Также внимание привлекло длинное массивное ожерелье знаменитости, которое было украшено огромным количеством камней. Короткие волосы Наталья уложила в легкие локоны. На лице она сделала макияж с коричневыми тенями и черными стрелками на веках, нюдовым блеском на губах.

Для просмотра всех фото и видео листайте вправо:

Такой образ понравился многим поклонникам певицы, о чем они высказываются в комментариях.

"Платье – огонь!"

"Королева! Восхищаюсь!"

"Очень красивая!"

Однако есть и те подписчики, которые отмечают, что платье красивое, однако очень полнит Наталью.