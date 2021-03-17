Наталія Могилевська підкорила бездоганним образом: фото зірки у чорній сукні

Популярна українська співачка Наталія Могилевська відновила концерти, тому тепер часто вража публіку новими виходами. Днями зірка поділилась новим кадром з виступу та підкорила образом.

Українська артистка Наталія Могилевська повернулась до активного робочого режиму і знову проводить концерти. Вона оприлюднила нове фото на своїй сторінці, де показала вишуканий аутфіт з виступу.

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Образ Наталії Могилевської

Знаменитість постала перед камерою з мікрофоном у руці та щирою усмішкою. Для нового виходу вона обрала пишну чорну сукню з торочками та камінцями. Вона вдало підкреслила фігуру співачки, а відвертий V-подібний виріз закцентував на декольте. Яскравості образові додавав манікюр у червоному кольорі.

Наталія Могилевська розпустила волосся та вклала його ніжними хвилями. На обличчі вона зробила розкішний макіяж, що завершив look. Артистка підкреслила очі ліловими блискучими тінями, а губи нафарбувала бежевою помадою.

У підписі до фото зірка поділилась роздумами стосовно праці над успіхом. Наталія Могилевська зізналась, що не потрібно жити у мріях та лінуватися, але й працювати весь час – неправильно.

"Робота артиста – така ж професія, як і будь-який інший вид діяльності зі своїми нюансами, плюсами, складнощами і втомою. Для ледарів підкреслю, що світові профспілки затвердили середню норму – 8-12 робочих годин в день. Якщо ви стільки часу щодня будете займатися співом, акторським, музикою, та іншим – ви неодмінно будете успішні", – переконана Могилевська.



Наталія Могилевська / Фото з інстаграму Наталії Могилевської

Прихильники поділилися враженнями від нового look знаменитості: